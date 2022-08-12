Иран любой ценой будет противодействовать коридору: иранист уверена, что слова Раиси адресовались Турции

Соседний Иран внимательно следит за развивающимися вокруг Армении тревожными событиями, подтверждая на самом высоком уровне красные линии Тегерана в регионе Южного Кавказа и прямым текстом, давая понять всем акторам, что не потерпит никаких изменений границ, в том числе и любых попыток перекрыть ирано-армянскую границу, которая на протяжении тысячелетий была каналом связи. Еще один официальный сигнал озвучил президент Исламской Республики Иран Эбрагим Раиси в телефонном разговоре с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Как передает «Арменпресс», президент Ирана, касаясь напряженных событий, происходящих в последние дни на Южном Кавказе, упомянул известное заявление верховного духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, произнесенное им на встрече с президентами Турции и России, что «Иран чувствителен в отношении своих границ в кавказском регионе и будет противодействовать любым попыткам их изменить».

Иранист Эмма Бегиджанян, занимающаяся политикой Ирана и Ближнего Востока и отслеживающая иранскую прессу в течении многих лет, очень четко восприняла посыл и адресатов слов иранского президента. В беседе с «Арменпресс» она уточнила, что слова Раиси касаются попыток перекрыть армяно-иранскую границу, а точнее - недопустимости выдвинутой Турцией и Азербайджаном идеи так называемого «коридора». И по мнению иранского эксперта, заявление президента Раиси определенно было адресовано Турции и Азербайджану.

«Я так понимаю слова президента Ирана о том, что изменение границ, то есть так называемый «коридор» - это их красная линия, и они будут противиться этому любой ценой. По общему счету это означает, что Иран не исключает и военного вмешательства. Даже перемещение Лачинского коридора нежелательно для Ирана, но он пока не вмешивается. Но если на Армению будет оказано давление, Иран в таком случае вмешается», - прокомментировала Эмма Бегиджанян.

Более того, так называемый «коридор», через который Азербайджан хочет наладить сухопутную связь с Нахиджеваном и Турцией, по мнению аналитика, президенту Турции Эрдогану нужен больше, чем президенту Азербайджана Алиеву. Ведь впереди президентские и парламентские выборы 2023 г., на которых Эрдоган практически может потерпеть поражение. И этот коридор является тем козырем, с помощью которого Эрдоган, одержимый неоосманскими и пантюркистскими идеями, может набрать голоса, играя на националистических настроениях турок и обещая им «этой дорогой объединить 300 миллионов турок». Так трактует современные тенденции в политике Турции и Азербайджана иранист Эмма Бегиджанян.

Между тем руководство РА десятки раз заявляло и подчеркивало неприемлемость «коридорной логики» в процессе разблокирования региональных коммуникаций, указывая на положения трех трехсторонних заявлений, принятых на уровне премьер-министра РА , президентов России и Азербайджана, в которых нет ни слова о предоставлении Азербайджану коридора по территории РА. А существование Лачинского коридора, гарантирующего надежную связь между Республикой Армения и Нагорным Карабахом, как подчеркнул 4 августа на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, совершенно четко зафиксировано.

Премьер-министр также коснулся вопросов, поднятых Азербайджаном, подчеркнув, что Армения готова обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахиджваном в порядке, установленном законодательством РА.

Иран имеет дорогу и по территории Турции и по территории Азербайджана, но, по словам собеседницы «Арменпресс», они ненадежны для Ирана, и Ирану нужны альтернативные дороги для связи с Грузией, Россией и Европой. В этом смысле Армения, как однозначно дружественная страна и надежный и заслуживающий доверия партнер, незаменима для Исламской Республики.

Принимая все это во внимание, иранист Эмма Бегиджанян приходит к выводу, что Армения и Иран должны тесно сотрудничать во всех ключевых областях, так как их стратегические интересы и интересы национальной безопасности совпадают.

«Когда мы рассматриваем регион, наши интересы, особенно стратегические интересы и интересы национальной безопасности, совпадают с интересами Ирана, то есть любые шаги, предпринимаемые Ираном в этой области, отвечают нашим интересам. Что будут говорить другие, мы не должны принимать во внимание», - отметила аналитик.

Говоря об отношениях между тремя влиятельными акторами региона Южного Кавказа - Иране, Турции и России, лидеры которых регулярно встречаются в Астанинском формате для обсуждения сирийского кризиса и других региональных вопросов, Эмма Бегиджанян отметила, что интересы Ирана и России могут совпадать только тактически, но не стратегически, а отношения между Ираном и Турцией намного сложнее и напряженнее, особенно в этот период.

По мнению иранского эксперта, интересы Ирана сегодня в первую очередь требуют восстановления ядерного соглашения, подписанного с Ираном в формате «5+1» в 2015 г., Совместного всеобъемлющего плана действий, после чего западные санкции и ограничения против Иран будут сняты. И эта перспектива, по замечанию аналитика, напрямую связана с региональной политикой Ирана, с позицией Ирана в регионе, в том числе с позицией, выраженной высшим руководством Ирана в отношении важности Армении и армяно-иранской границы.

«Интересы Ирана требуют восстановления ядерной сделки, потому что у Ирана как минимум вторые по величине запасы газа в мире, а Европе газ нужен. А восстановление ядерного соглашения может даже судьбоносно сказаться на развитии событий в этом регионе. Позиции Ирана изменятся, Иран сможет экспортировать газ. И если ограничения против Ирана будут сняты, для нас это будет преимуществом. Сильная и независимая Армения соответствует интересам Ирана, также и усиление Ирана и экономически и вообще соответствует нашим интересам», - добавила специалист.

По словам Эммы Бегиджанян, в случае такого развития событий Иран будет менее зависим как от Турции, так и от России, поскольку в противном случае не исключено, что огромными запасами энергоресурсов Ирана будут распоряжаться другие страны на невыгодных Ирану условиях.

Последний саммит гарантов Астанинского процесса, посвященный обсуждению сирийского кризиса, в котором приняли участие президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган состоялся месяц назад, 19 июля, в столице Ирана Тегеране. В ходе визита президентов Турции и России принял и верховный глава Ирана, духовный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи. В ходе обеих встреч он подчеркнул, что Иран не потерпит политики и планов, которые могут привести к закрытию границы между Ираном и Арменией. Позже и иранские официальные лица на разных уровнях сделали немало заявлений в том же духе, ссылаясь на слова духовного лидера. В частности, председатель комитета по пограничным вопросам комиссии по внешней политике и национальной безопасности Меджлиса Ирана Шахрияр Гейдари заявил, что Иран и Армения в отношении ирано-армянской границы не нуждаются в советах какой-либо третьей стороны, в том числе и Турции.

Арам Саркисян