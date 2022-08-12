СМИ: Иран рассматривает предложения ЕС по ядерной сделке

Иран рассматривает выдвинутые европейскими странами предложения по восстановлению ядерной сделки. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в пятницу агентство IRNA со ссылкой на иранский дипломатический источник.

"Иран рассматривает полученные предложения, чтобы убедиться в том, что они соответствуют нашим требованиям, - приводит его слова агентство. - Предложения Европы окажутся приемлемы, если они обеспечат в отношении Ирана решение политических вопросов, связанных с Договором о нераспространении ядерного оружия, санкциями и гарантиями невыхода [США из ядерной сделки]".

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Согласно этой информации, Евросоюз предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила. Издание отмечает, что предложение Брюсселя - это шаг навстречу Тегерану, поскольку данное расследование является одной из ключевых проблем для западной стороны.