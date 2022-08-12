Арег Ованнисян назначен Чрезвычайным и полномочным послом РА в Австралии

Указом президента Республики Армения Арег Ованнисян назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Австралийском Союзе.

"Принимая за основу предложение премьер-министра и согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, а также части 1 статьи 14 Закона "О дипломатической службе", Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Японии Арега Ованнисяна по совместительству назначить Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Австралийском Союзе (резиденция в Токио)», - как передает Арменпресс, говорится в указе президента.

Арег Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что требуются серьезные усилия для реализации имеющегося огромного нереализованного потенциала.

"Для меня большая честь быть первым аккредитованным послом Армении в Австралии. Требуются серьезные усилия для выявления и претворения в жизнь имеющегося огромного нереализованного потенциала", - отметил Арег Ованнисян.