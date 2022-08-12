Ашот Овакимян назначен Чрезвычайным и полномочным послом РА в Боснии и Герцеговине

Указом президента Республики Армения Ашот Овакимян назначен Чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Боснии и Герцеговине.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, а также части 1 статьи 14 Закона «О дипломатической службе», Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Чешской Республике Ашота Овакимяна по совместительству назначить Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Боснии и Герцеговине (резиденция в Праге)», - как передает Арменпресс, говорится в указе.