ММФ «Симфонический Ереван» поспособствует формированию в столице более насыщенной культурной среды

12-25 августа состоится международный музыкальный фестиваль «Симфонический Ереван», концерты которого пройдут в концертных залах «Арно Бабаджанян», «Арам Хачатурян», в Музее-институте Комитаса. Организаторами фестиваля выступили Государственный симфонический оркестр Армении, Европейский фонд поддержки культуры (председатель Константин Ишханов), мэрия Еревана.

Как передает Арменпресс, в эти дни любители академической музыки могут насладиться вечерами классической музыки в различных концертных залах Еревана.

В ходе 14 камерных и симфонических концертов будут представлены произведения классических авторов разных времен. Слушателю понравятся произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Франца Шуберта, Эдварда Грига, Эдварда Элгара, Сэмюэля Барбера и многих других композиторов.

Также будет представлено искусство армянских композиторов: Александра Спендиаряна, Арама Хачатряна, Казароса Сарьяна, Джона Тер-Тадевосяна, Александра Арутюняна, Эдуарда Айрапетяна, Эдгара Ованнисяна, Тиграна Мансуряна. Резидент-композитор фестиваля – Алексей Шор. В Ереван приглашены известные артисты, также выступят армянские музыканты. Выступления Государственного симфонического оркестра Армении проведут дирижеры Даниил Райскин, Гергели Мадараш, Сергей Смбатян.

Первый заместитель мэра Еревана Левон Ованнисян, говоря о совете Международного музыкального фестиваля «Симфонический Ереван», который впервые проводится в Ереване, подчеркнул, что он был организован с упором на популяризацию произведений армянской и мировой классической музыки, развитие армянского исполнительского и композиторского искусства.

«Мэрия Еревана проводит политику продвижения и поощрения программ, реализуемых с целью поддержки новых ценных культурных инициатив, создания более насыщенной культурной среды в городе Ереван, организации содержательных культурно-развлекательных мероприятий для жителей и гостей города. столица. Все это будет способствовать формированию и становлению культурного общества, будущего гражданина с высокими духовными, культурными и нравственными ценностями", - сказал Левон Ованнисян.

Фестиваль имеет и образовательную составляющую. По словам Левона Ованнисяна, на концертах международного музыкального фестиваля «Симфонический Ереван» будут присутствовать учащиеся общеобразовательных школ Еревана. Также планируется проведение мастер-классов всемирно известных музыкантов Джованни Занони, Салима Ашкара, Александра Рама и др.

Говоря о ближайших планах Государственного симфонического оркестра Армении и мэрии Еревана, Левон Ованнисян отметил, что заключительный гала-концерт программы «Дни Еревана в Гюмри» планируется провести совместно с оркестром 27 августа в 19:00 часов на площади Вардананц в Гюмри. Название концерта - "Симфоническая реинкарнация".