В Черногории мужчина открыл огонь по людям. 11 человек погибли, 6 получили ранения

В Черногории, в городе Цетине неизвестный убил 11 человек и ранил шестерых.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телевидение страны со ссылкой полицию.

"В районе Цетине Медовина убиты 11 человек, шестеро ранены, среди них и сотрудник полиции, подтвердили нам в управлении полиции. Трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке убит", — говорится в материале СМИ.

Некоторые местные СМИ сообщали, что среди пострадавших есть дети.