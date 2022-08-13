France Football опубликовал список претендентов на «Золотой мяч». Месси в нем отсутствует



Французский журнал France Football опубликовал расширенный список претендентов на «Золотой мяч». Как передает Арменпресс, в список включены следующие футболисты: Вратари: Мик Мения ("Милан", Франция), Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия). Защитники: Жоау Канзелоу ("Манчестер Сити", Португалия), Антонио Рюдигер ("Челси"/"Реал", Мадрид, Германия), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль", Англия). Полузащитники: Джошуа Кимих («Бавария», Германия), Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг», Франция), Бернарду Сильва («Манчестер Сити», Португалия), Каземиро («Реал», Бразилия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия), Филипп Фоде («Манчестер Сити», Англия), Риад Махрез («Манчестер Сити», Алжир), Лука Модрич ("Реал", Хорватия). Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Рафаэль Леау («Милан», Португалия), Луис Диас («Ливерпуль», Колумбия), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия), Роберт Левандовски («Бавария»/«Барселона», Польша), Карим Бензема («Реал», Франция), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Эрлинг Холланд («Боруссия Д.», /«Манчестер Сити», Норвегия), Себастьян Алер («Аякс» / «Боруссия Д.», Кот-д'Ивуар), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Сандро Мане ("Ливерпуль" / "Бавария", Сенегал), Килиан Мбапе (ПСЖ, Франция), Дарвин Нуньес («Бенфика»/«Ливерпуль», Уругвай), Сон Хин Мин («Тоттенхэм», Южная Корея), Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус», Сербия).