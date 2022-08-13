12 августа в концертном зале "Арно Бабаджанян" стартовал международный музыкальный фестиваль "Симфонический Ереван".

Выступили фаготист Николай Погосян и пианистка Анаит Дилбарян. Не часто в Ереване можно увидеть музыкальные вечера с интересным сочетанием фортепиано и фагота. Во время концерта открытия фестиваля были представлены произведения Александра Тансмана, Пауля Хиндемита, Клода Дебюсси, Анри Дутилло, Антонио Торриани. А «Дивертисмент» Антонио Торриани, написанный на темы оперы «Лючия ди Ламмермур», был исполнен в Армении впервые.

Анаит Дилбарян отмечает, что впервые сотрудничает с Николаем Погосяном в таком формате. Пианист сотрудничал с фаготом и кларнетом, и это трио было удостоено премии президента РА. Говоря о «Дивертисменте» Ториани, пианистка исполняет впервые и признается, что ей было очень интересно изучать произведение.

Международный музыкальный фестиваль «Симфонический Ереван» организован Государственным симфоническим оркестром Армении и Европейским фондом поддержки культуры (EUFSC, президент: Константин Ишханов), проведение фестиваля поддерживается мэрией Еревана, МОНКС РА. Концерты продлятся до 25 августа. Для участия в фестивале в Ереван также приедут всемирно известные музыканты.

Резидент композитор фестиваля – Алексей Шор.