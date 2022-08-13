В Армении пройдет Международный музыкальный фестиваль Sensor

Международный фестиваль музыки Sensor пройдет с 10 по 12 сентября в Армении на территории обсерватории Париса Геруни в Оргове.

На четырех музыкальных сценах мероприятия примут участие более 80 артистов из Австрии, Армении, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Нидерландов, России, Румынии, США, Тайваня, Франции, Швеции и Японии.

Фестиваль предусматривает обширную программу искусства, в которой принимают участие всемирно известные артисты.

Центральным объектом обсерватории является 54-метровый радиоптический телескоп — символ мероприятия и платформа лазерной медиа-инсталляции, а музыкальные сцены фестиваля расположены в окрестностях телескопа.

Звезды художественной программы Sensor — австрийский художник Питер Кутин, итальянский художник Франческо Тосини и австралийский художник Тони Бак, создают уникальные объекты и инсталляции для зрителей фестиваля.

В создании художественной галереи фестиваля участвует группа художников платформы Armenia Art Basis. Артисты разных жанров Артем Стефанов, Втол, Борогаз, Олег Глушков покажут свои работы — от стрит-арта до театральных постановок.

Команда фестиваля имеет опыт проведения крупных культурных мероприятий по всему миру (Нью-Йорк, Берлин, Барселона, Москва). Организаторы архивируют события самого высокого уровня, такие как многодневный музыкальный фестиваль, проходивий в здании Берлинского радиовещательного центра и являющийся культурной достопримечательностью.

Sensor — это полноценный трехдневный фестиваль. Организуется кемпинг, где гости могут разбить собственную палатку или арендовать готовую в стандартном или премиум вариантах.

Будет фуд-корт с обширным меню. Вход в социальный клуб будет открыт на протяжении всего мероприятия. Добраться до Sensor можно из Еревана и в обратном направлении транспортными маршрутами, курсирующими каждые 30 минут. Билеты и другая информация доступны на официальном сайте Sensorfestival.org/.