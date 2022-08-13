Умер Сейран Сароян

Скончался бывший депутат, генерал-майор Сейран Сароян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный сайт Общественной телекомпании.

Сейран Сароян родился в 1967 году. 3 сентября в селе Айкашен Армавирской области (бывший Эчмиадзинский район).

1985-1987 гг. служил в Советской Армии.

Окончил: в1993 г. - Высшие академические курсы Министерства обороны Республики Армения, в 1996 г. - Сухопутных войск Греции, в 2001 г. - Военную академию Генерального штаба ВС России, в 2006 г. - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России по специальности «Государственная военная безопасность».

В 1989 г. сформировал добровольческий отряд под своим командованием, позже батальон «Арцвик-10» и оперативная группа участвовали в боях за освобождение Кельбаджара, Губатлы, Зангелана. В 1993-2007 гг. был командиром полка, бригады, 2-го, а затем 4-го армейских корпусов ВС РА. В 2000 г. присвоено звание генерал-майора.

В 2007-2012 - депутат НС (избирательный округ №19). Член постоянной комиссии НС по обороне, национальной безопасности и внутренним делам. Член фракции «Республиканская партия Армении». Беспартийный.

2 апреля 2017г. избран депутатом НС по территориальному избирательному списку РПА по избирательному округу №6.

Награжден медалью "За отвагу" (1994 г., РА), "Боевым крестом" 2-й степени (1996 г., РА) и "Боевым крестом" 2-й степени (2002 г., НКР), "Маршал Баграмян" (1997 г., Министерство обороны), "Драстамат Канаян» (2002 г., МО), «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени (2003 и 2004 гг., МО), «Андраник Озанян» (2004 г., МО), «За заслуги перед Родиной» 1-й степени (2006 г., РА).