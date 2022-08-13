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Умер хранитель фонда французской живописи в Эрмитаже Альберт Костеневич

Умер хранитель фонда французской живописи в Эрмитаже Альберт Костеневич

Умер Альберт Костеневич — хранитель коллекции французской живописи от импрессионистов до Матисса и Пикассо . 

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе Эрмитажа. 

"Ушел из жизни доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Эрмитажа, хранитель коллекции французских картин Альберт Григорьевич Костеневич", - говорится в   некрологе.

Своей работе в Эрмитаже он посвятил более 60 лет. За свою карьеру он выпустил более 200 публикаций, в том числе монографию об искусстве Жоржа Руо, двухтомный каталог французского искусства 1860–1950-х годов и др.


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