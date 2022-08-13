В Ереване 17–летний юноша арестован по подозрению в удушении матери

12 августа, около 21:00 часов позвонивший в службу 911 гражданин сообщил, что его мать покончила жизнь самоубийством - в квартире одного из зданий на проспекте Комитаса.

Как передает Арменпресс, Управление по связям с общественностью и информации полиции сообщает, что оперативная группа полиции и следователи, выехавшие на место происшествия, обнаружили в указанном районе тело 55-летней Рузанны Варданян, проживающей в этой квартире на условиях аренды. На теле женщины, найденной на кухне, были царапины, а на шее - веревка.

В результате масштабных мер и следственных действий, предпринятых сотрудниками ереванского управления полиции и управления Арабкир, было установлено, что женщину убил ее 17-летний сын. Его задержали и доставили в следственный отдел.