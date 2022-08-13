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Премьер-министр Португалии посчитал возможным строительство газопровода в обход Франции

Премьер-министр Португалии посчитал возможным строительство газопровода в обход Франции

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта счел возможным строительство газопровода, соединяющего Пиренейский полуостров с Центральной Европой в обход территории Франции. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Observador.

«Премьер-министр сообщил, что Еврокомиссия считает возможным строительство альтернативного маршрута газопровода, который соединит Центральную Европу с Пиренейским полуостровом», — пишет издание.

По словам премьер-министра Португалии, Франция не утвердила первоначальный вариант маршрута газопровода из-за экологических ограничений. В качестве альтернативного маршрута можно соединить Испанию и Португалию с Италией через Средиземное море.


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