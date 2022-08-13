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Эдуард Сперцян признан лучшим молодым футболистом России — по голосованию болельщиков

Эдуард Сперцян признан лучшим молодым футболистом России — по голосованию болельщиков

22-летний нападающий сборной Армении и российского «Краснодара» Эдуард Сперцян по результатам опроса, проведенного на сайте Championat.com, признан лучшим молодым футболистом России сезона 2021/2022.

Как передает Арменпресс, Championat.com сообщает, что опрос проводился среди болельщиков.

Сперцян набрал 21 тыс.401 голос, заняв первое место. На втором месте Арсен Захарян, нападающий московского «Динамо» и сборной России. За него проголосовали 18 тыс. 982 болельщика. На третьей позиции — футболист «Ахмата» Хамид Агаларов с 16 тысячами 445 голосов. 

Награду Эдуарду Сперцяну вручила корреспондент Championat.com Полина Куимова. 

"Спасибо всем, кто голосовал за меня. Я буду работать усерднее, самоотверженнее и сильнее", - сказал Сперцян.


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