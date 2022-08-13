Ситуация на границе относительно стабильна. В Армении опровергают информацию МО Азербайджана
14:20, 13 Август 2022
Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что якобы подразделения ВС РА на разных участках армяно-азербайджанской границы открыли огонь по азербайджанским позициям, является очередной дезинформацией.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Армения.
Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА.
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