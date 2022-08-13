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Ситуация на границе относительно стабильна. В Армении опровергают информацию МО Азербайджана

Ситуация на границе относительно стабильна. В Армении опровергают информацию МО Азербайджана

Распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что якобы подразделения ВС РА на разных участках армяно-азербайджанской границы открыли огонь по азербайджанским позициям, является очередной дезинформацией.

Как передает Арменпресс,  об этом сообщили в  Министерстве обороны Республики Армения. 

Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА.


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