Анонс мероприятий на 15 августа
17:18, Август 13, 2022
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- 17:18 Анонс мероприятий на 15 августа
- 17:16 Анонс мероприятий на 14 августа
- 16:30 Надо вооружиться крепким терпением и не отклоняться от пути независимости Арцаха. Араик Арутюнян
- 16:03 С журналистами - участниками программы Международного медиа-центра, встретилась помощник министра ИД Китая
- 15:20 В Арцахе опровергают распространенную МО Азербайджана информацию о нарушении режима прекращения огня
- 15:10 Еще два сухогруза с зерном отправились из Украины в Турцию
- 14:52 Эстония с 18 августа ограничит въезд граждан России в страну
- 14:40 Александр Милкович будет выступать за "Пюник"
- 14:33 В Ереване и ряде областей в дневные часы температура воздуха достигнет +40—42 градусов
- 14:20 Ситуация на границе относительно стабильна. В Армении опровергают информацию МО Азербайджана
- 13:42 Глава Гегаркуника и координатор «Программ снижения риска бедствий» ООН обсудили перспективы сотрудничества
- 13:21 Турецкое СМИ назвало возможную дату встречи Эрдогана и Байдена
- 13:12 Covid-19: в Иране за сутки выявлено 7396 новых случаев, умерли 84 человека
- 13:00 ВОЗ дала новые названия вариантам заражения обезьяней оспой
- 12:55 Эдуард Сперцян признан лучшим молодым футболистом России — по голосованию болельщиков
- 12:35 Налогоплательщики, активирующие возможности безналичной оплаты, не будут администрированы. КГД
- 12:30 Премьер-министр Португалии посчитал возможным строительство газопровода в обход Франции
- 12:25 В Ереване 17–летний юноша арестован по подозрению в удушении матери
- 12:04 Умер хранитель фонда французской живописи в Эрмитаже Альберт Костеневич
- 11:54 Умер Сейран Сароян
- 11:40 В Армении пройдет Международный музыкальный фестиваль Sensor
- 11:33 Для Арцаха любой статус в составе Азербайджана неприемлем. Давид Бабаян ответил Алиеву
- 11:19 Стартовал Международный музыкальный фестиваль "Симфонический Ереван"
- 11:16 Тяжелоатлет Сережа Барсегян — чемпион Европы до 15 лет, Жора Григорян — вице- чемпион среди юниоров
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