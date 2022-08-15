На территории ТЦ «Сурмалу» полностью прекращены работы по тушению пожара

На территории торгового центра Сурмалу полностью прекращены работы по тушению пожара.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РА Артюш Григорян.

«Пожарные работы полностью прекращены, мы сосредоточены исключительно на поисково-спасательных работах. Иногда могут возникать новые пожары, но распространение огня сразу же предотвращается", - сказал Артюш Григорян.

Он сообщил, что зарегистрировано 20 сообщений о пропавших без вести гражданах, 4 из которых касаются граждан Ирана. Сигнал поступилиз посольства Ирана.

«Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают около 300 сотрудников МЧС, региональных подразделений, специальных спасательных формирований, городского поисково-спасательного отряда", - сказал он.

Артюш Григорян сообщил, что обсуждается вопрос обезвреживания колонн здания, полуразрушенного в результате взрыва. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшие часы. Замминистра ЧС упомянул, что есть опасность обвала.

14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибших – 6 человек, пострадало более 60 граждан, пропавших без вести – более двух десятков.