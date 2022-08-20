Циципас - в полуфинале турнира в Цинциннати

Грек Стефанос Циципас, 7-й теннисист мира, вышел в полуфинал турнира в Цинциннати.

Как передает Арменпресс, в 4-м туре мужского одиночного разряда на турнире Cincinnati Masters соперником Стефаноса Циципаса был Зон Изнер из США. В матче, который длился 2 часа 22 минуты, Циципас выиграл после трех сетов со счетом 7:6, 5:7, 6:3.

Соперником греческого теннисиста в полуфинале станет первая ракетка мира Даниил Медведев.

Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Этот турнир Masters впервые был проведен в 1899 году. Он входит в число теннисных турниров Masters 1000. Александр Зверев из Германии – действующий чемпион среди мужчин в одиночном разряде, а Эшли Барти – в женском одиночном разряде.