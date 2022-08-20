Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август 2022

Аронян вновь проиграл в турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup

Аронян вновь проиграл в турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, продолжает участие в турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup.

Как передает Арменпресс, в 4-м туре онлайн-турнира по быстрым шахматам соперником армянского гроссмейстера был Аниш Гири, представляющий Нидерланды. Аронян проиграл три партии из четырех, а одну сыграл вничью. Сейчас Аронян занимает 4-е место в турнирной таблице. 

Лидерами являются Магнус Карлсен и Рамешбабу Прагнананда. 

Этот турнир по быстрым шахматам состоит из 7 туров, призовой фонд составляет 210 тысяч долларов США.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]