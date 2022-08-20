Аронян вновь проиграл в турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, продолжает участие в турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup.

Как передает Арменпресс, в 4-м туре онлайн-турнира по быстрым шахматам соперником армянского гроссмейстера был Аниш Гири, представляющий Нидерланды. Аронян проиграл три партии из четырех, а одну сыграл вничью. Сейчас Аронян занимает 4-е место в турнирной таблице.

Лидерами являются Магнус Карлсен и Рамешбабу Прагнананда.

Этот турнир по быстрым шахматам состоит из 7 туров, призовой фонд составляет 210 тысяч долларов США.