Заместители министров ИД РА и ИД Уругвая обсудили вопросы региональной и международной повестки

19 августа в Министерстве иностранных дел Уругвая состоялся очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Республики Армения и Восточной Республики Уругвай.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации Министерства иностранных дел Республики Армения, в рамках консультаций Министерства иностранных дел состоялась приватная встреча между заместителем министра иностранных дел Армении Паруйром Ованнисяном и заместителем министра иностранных дел Уругвая Каролиной Аче.

Были обсуждены двусторонние исторически дружественные отношения и перспективы их развития. Были подчеркнуты регулярный армяно-уругвайский политический диалог, расширение договорно-правового поля, развитие торгово-экономических, межпарламентских и научно-союзных отношений.

Открытие постоянных посольств с обеих сторон было расценено как дополнительный показатель дружественных отношений между Арменией и Уругваем. Заместитель министра иностранных дел Ованнисян сообщил о намерении открыть резидентное посольство Армении в Монтевидео, тем самым отвечая взаимностью на обязательство уругвайской стороны к аналогичному решению, принятому еще в августе 2021 г.

Стороны также обсудили сотрудничество в рамках международных организаций. Обращено внимание на актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.

Паруйр Ованнисян представил нынешнюю ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув важность процесса мирного урегулирования для установления прочного мира на Южном Кавказе.

После консультаций состоялось подписание соглашения «Об осуществлении оплачиваемой деятельности членов семей дипломатического, консульского, административного и технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений между Республикой Армения и Восточной Республикой Уругвай», которое подписали заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян и заместитель министра иностранных дел РА Каролина Аче.

В тот же день заместитель министра иностранных дел был принят вице-президентом Восточной Республики Уругвай, председателем Сената Республики Уругвай Беатрис Архимон. Обсуждены были вопросы, связанные с развитием двусторонних многовекторных отношений.

Паруйр Ованнисян также встретился с заместителем руководителя аппарата президента Уругвая Родриго Фересом. Обсуждены вопросы, связанные с сближением двусторонних многовекторных отношений.

В рамках визита в Уругвай делегация во главе с Паруйром Ованнисяном также встретилась с представителями армянской общины Уругвая.