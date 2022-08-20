Молодежный форум СНГ и ЕАЭС пройдет на Исык-Куле. Среди выступающих - замминистра ОНКС РА

25-26 августа 2022 года в культурном центре «Рух Ордо» города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызской Республики состоится Молодежный форум СНГ и ЕАЭС «Келечек» («Будущее»).

Как передает Арменпресс, в форуме примут участие более 200 делегатов – молодые предприниматели, государственные служащие, представители креативной молодежи, молодые дипломаты, студенты из стран Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Цель форума – дальнейшее развитие сотрудничества между государствами-членами и популяризация идеи евразийской интеграции. Одной из целей также является расширение взаимодействия молодежи, создание новых возможностей для реализации инициатив, социальной и профессиональной самореализации молодого поколения.

Ожидается, что ключевым мероприятием форума станет встреча профессиональной молодежи с заместителями глав правительств стран ЕАЭС, Председателем Коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичем и Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.

Среди спикеров Молодежного форума – министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артур Мартиросян, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артём Новиков, заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наталья Бочарова, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вольвач, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Омаров, заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Тимур Жаркенов, генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, ректора университетов и руководители общественных, деловых и молодежных организаций стран ЕАЭС.

В программе предусмотрены тренинги и мастер-классы для молодых предпринимателей и проведение сессий.