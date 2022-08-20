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Возле международного аэропорта Сочи произошел пожар

Возле международного аэропорта Сочи произошел пожар

Пожар, который произошел недалеко от международного аэропорта Сочи, не повлиял на его работу.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, возгорание локализовано, о чем сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"На территории аэропорта ничего не горит, в том районе произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализован, информация уточняется", - сказали в ведомстве.

В соцсетях ранее появилось видео, на кадрах которого видно, как огонь полыхает вблизи сочинского аэропорта в Адлере. По словам пользователей, загорелись кооперативные гаражи.

 

 


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