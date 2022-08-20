Возле международного аэропорта Сочи произошел пожар
13:28, 20 Август 2022
Пожар, который произошел недалеко от международного аэропорта Сочи, не повлиял на его работу.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, возгорание локализовано, о чем сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"На территории аэропорта ничего не горит, в том районе произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализован, информация уточняется", - сказали в ведомстве.
В соцсетях ранее появилось видео, на кадрах которого видно, как огонь полыхает вблизи сочинского аэропорта в Адлере. По словам пользователей, загорелись кооперативные гаражи.
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