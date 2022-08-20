В Джаджуре проводится пленэр молодых художников «Рисуем свет»

В поселке Джаджур укрупненной общины Ахурян Ширакской области проходит пленэр юных художников под названием «Рисуем свет».

Как передает Арменпресс, пленэр, начавшийся 17 августа, завершится 21 августа.

Проект реализует Фонд развития образования, культуры и туризма «Ардини».

«Цель – привлечь внимание к проблемам села, реализовать один благотворительный проект, найти гостевые дома в селе и в будущем внести свой вклад в развитие сельского туризма», – сказала директор фонда Ерануи Согоян,отметив, что различные мероприятия также являются попыткой сделать ее интересной, особенно жизнь детей в сельских общинах.

По словам инициаторов, тема пленэра «Рисуем свет» выбрана не случайно. В связи с событиями и испытаниями последних лет у людей возросло желание видеть свет и яркие краски.

«Кроме того, не надо забывать, что Джаджур — родина Минаса Аветисяна, а Минас считал себя художником по свету. Так как пленэр проводится ради Джаджура, мы решили оставить эту тему и создать яркие полотна», — говорит Ерануи Согоян.

Наряду с известными художниками в пленэре принимают участие и молодые студенты. Полотна, созданные в рамках мероприятия, через неделю будут выставлены на благотворительный аукцион, средства от которого пойдут на решение проблем Джаджура.

В рамках проекта также был проведен флешмоб, в рамках которого художники провели однодневный мастер-класс для детей общины, а дети получили в подарок принадлежности для рисования.

Спонсорами проекта являются расширенная ахурянская община, отдельные благотворители.

Арменуи Мхоян