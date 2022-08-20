Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август 2022

В результате крупной аварии в Турции погибли пожарные, медики и журналисты

В результате крупной аварии в Турции погибли пожарные, медики и журналисты

 Число погибших в ДТП с автобусом в Газиантепе, на юго-востоке Турции погибли 15 человек.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на турецкие источники.

Как уточнил телеканал Haber, на участке Низип автомагистрали Тарсус-Адана-Газиантеп пассажирский автобус врезался в припаркованные в регионе машину скорой помощи и пожарную машину, а также в автомобиль прямого вещания Информационного агентства "Ихлас". Пострадали 22 человека.

 


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