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Covid-19: в России впервые за 5 месяцев за сутки выявлено более 40 тысяч зараженных коронавирусом

Covid-19: в России впервые за 5 месяцев за сутки выявлено более 40 тысяч зараженных коронавирусом

В России более 40 000 заразившихся за сутки в стране выявили впервые с 14 марта. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 19 077 764 случая ковида.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, число летальных исходов возросло на 69 (это максимум с 11 июня), до 383 496, количество случаев выздоровления - на 24 222, до 18 262 350.

За сутки в России госпитализировали 3 450 заболевших ковидом против 3 349 днем ранее (рост на 3%). Число госпитализаций увеличилось в 42 регионах и уменьшилось в 39, еще в четырех ситуация не изменилась.


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