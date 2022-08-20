Время в Ереване: 11:07:36,   23 Август 2022

В ближайшие дни температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса

В ближайшие дни температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса

На территории республики во второй половине дня 20августа, 21-25 августа ожидается погода без осадков. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в предгорьях Арагацотна и Котайка, в Армавире, вечером ожидается усиление ветра до 14-17 м/с. 

 20-22 августа температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса.

В Ереване во второй половине дня 20, 21-25 августаожидается погода без осадков. В вечерние часы ожидается усиление ветра до13-15 м/с. 

В связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков в предгорной и долинной зонах республики ожидается пожароопасная обстановка высокой степени риска.

 

 

 

 


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