В результате крупного лесного пожара в Турции пострадали оливковые деревья
16:09, 20 Август 2022
В регионе Сёке на западе Турции вспыхнул крупный лесной пожар.
Как передает Арменпресс, об этом 19 августа сообщил Ermenihaber.am, отметив, что из-за ветра огонь усилился, охватив площадь около 40 гектаров.
Отмечается, что горожане обратились в пожарно-спасательную службу. Прибывшим на место пожарно-спасательным отрядам удалось локализовать возгорание, возникшее при невыясненных обстоятельствах.
В результате пожара пострадали оливковые деревья.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм