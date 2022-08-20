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В результате крупного лесного пожара в Турции пострадали оливковые деревья

В результате крупного лесного пожара в Турции пострадали оливковые деревья

В регионе Сёке на западе Турции вспыхнул крупный лесной пожар. 

Как передает Арменпресс, об этом 19 августа сообщил Ermenihaber.am, отметив, что из-за ветра огонь усилился, охватив площадь около 40 гектаров.

Отмечается, что горожане обратились в пожарно-спасательную службу. Прибывшим на место пожарно-спасательным отрядам удалось локализовать возгорание, возникшее при невыясненных обстоятельствах. 

В результате пожара пострадали оливковые деревья.

 


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