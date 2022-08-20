Requiem в новой интерпретации. Aram MP3 и Forsh представили поклонникам новую песню
16:25, 20 Август 2022
Aram MP3 и Forsh представили новую совместную композицию - Requiem всвоей интерпретации.
Как передает Арменпресс, об этом сообщил своим поклонникам Арам MP3 на своей странице в Facebook.
«Для меня было неописуемой честью работать с великим музыкантом Форшем. Requiem родился с нашим воображением и нашей философией. У каждого из нас в душе есть ответ на вопрос, что бы мы сделали, «если бы сегодня было вчера». Вот версия меня и Форша, и, конечно же, Авета», — написал Арам.
Автор музыки — Форш, слова — Авет Барсегян. Режиссер видеоклипа Лусинэ Мартиросян.
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