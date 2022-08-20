Полиция представила подробности инцидента в здании администрации Масиса

Полиция РА представила подробности инцидента, связанного с вторжением вооруженного человека в здание администрации общины Масиса

Как передает Арменпресс, в новом видео, обнародованном полицией, говорится, что 19 августа, около 21:17, к зданию мэрии Масиса на машине без номерных знаков подъехал мужчина, вошел внутрь и поднялся на 4-й этаж, взломал дверь и попал внутрь.

Здание было оцеплено сотрудниками различных подразделений полиции, граждане внутри и на прилегающей территории эвакуированы.

На место прибыли высокопоставленные сотрудники полиции и начали переговоры с находившимся в здании мужчиной, который за это время бросил гранату из комнаты в парк. Через некоторое время из здания раздались два выстрела, после чего вооруженный мужчина не реагировал на призывы сотрудников милиции.

В переговорах также принимали участие родственники и мать вооруженного мужчины, он не ответил также на обращение матери к нему по громкой связи.

Не получив никакой реакции от вооруженного человека, полиция начала спецоперацию. В общественный зал вошли сотрудники полиции спецназначения под руководством первого заместителя начальника Полиции РА генерал-майора Арама Ованнисяна.

Правоохранители обнаружили тело 36-летнего Эдгара Маргаряна с огнестрельным ранением в области головы в комнате мэра. Он совершил самоубийство.

В кабинете обнаружены пистолет типа «Макаров», заряженный четырьмя пулями, боевая граната типа «Ф1» с детонатором и две стреляные пистолетные гильзы.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства произошедшего, ведется предварительное следствие.