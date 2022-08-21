С 1 сентября будет активно проверяться наличие документа, удостоверяющего убой скота на бойнях

С 1 сентября Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов РА будет проводить активные проверки предпринимателей с целью проверки наличия 5-й формы на продажу мяса — документа, удостоверяющего убой скота на бойне.

Об этом Арменпресс сообщил руководитель Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Георгий Аветисян.

"Проверки проводятся и сейчас, но с 1 сентября процесс активизируется, чтобы исключить продажу мяса, мясных деликатесов или субпродуктов из приусадебного убоя. На данный момент в ночное и утреннее время вместе с полицией будут проводиться проверки на всех въездах в Ереван и на оптовых рынках Еревана, а с 1 сентября уже будет проводиться мониторинг во всех областях", - отметил Георгий Аветисян, не исключив, что в настоящее время реализуется мясо не с бойни, особенно в регионах, где количество боен еще невелико.

Отметим, что, например, в Ширакской области на данный момент есть только три бойни.

«С нашими ресурсами сложно контролировать все, но я думаю, что это - вопрос времени, и мясники поймут, что им нужно вернуться в правовое поле. В любом случае, в результате наших плановых проверок, мы проверяем наличие 5-й формы у всех, кто занимается продажей мяса, будь то магазин или объект общественного питания", - сказал Георгий Аветисян.

Арменуи Мхоян