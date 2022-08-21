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152-я ракетка мира — в финале турнира в Цинциннати

152-я ракетка мира — в финале турнира в Цинциннати

152-я ракетка мира по теннису, хорват Борна Чорич — в финале турнира в Цинциннати.

Как передает Арменпресс, в полуфинале мужской одиночной игры турнира в Цинциннати приняли участие представляющий Великобританию Камерон Норрис и хорват Борна Чорич. В матче, продлившемся 1 час 31 минуту, Чорич одержал победу после двух сетов со счетом 6:3, 6:4.

Турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Этот турнир Masters впервые был проведен в 1899 году. Он входит в число теннисных турниров Masters 1000. Александр Зверев из Германии – действующий чемпион среди мужчин в одиночном разряде, а Эшли Барти – в женском одиночном разряде


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