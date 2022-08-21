"Симфонический Ереван" собрал в Армении великих музыкантов со всего мира

В рамках международного музыкального фестиваля «Симфонический Ереван» (Symphonic Yerevan) 20 августа прозвучало симфоническое панно «Армения» Казароса Сарьяна, а также концерт для виолончели и произведение современного композитора Алексея Шора «Вердиана» - для флейты с оркестром. Виолончелист Брэннон Чо и флейтистка Ноэми Дьёри выступили с Государственным симфоническим оркестром Армении, а дирижировал концертом дирижер Гергей Мадараш.

Как сообщили Арменпресс в Государственном симфоническом оркестре Армении, виолончелист Бранон Чо выступает в качестве солиста с лучшими оркестрами мира, в том числе с Хельсинкским филармоническим, Токийским филармоническим, Бельгийским национальным, Брюссельским филармоническим и многими другими коллективами под руководством мировых известные дирижеры. Будучи энтузиастом камерной музыки, он выступал с такими известными музыкантами, как Гидон Кремер, Джошуа Белл и другими.

"Для меня удовольствие и большая честь быть частью этого фестиваля, играть с этим замечательным коллективом, Государственным симфоническим оркестром Армении, исполняя концерт Алексея Шора", - говорит виолончелист. Говоря о сотрудничестве с Государственным симфоническим оркестром Армении, он отмечает, что очевидно, что каждый музыкант оркестра получает удовольствие от своей работы, они с любовью сотрудничают друг с другом.

Ноэми Дьёри также впервые в Армении и подчеркивает, что фестивали дают слушателям возможность познакомиться с новыми композициями, новыми исполнителями и новыми интерпретациями музыки. Флейтистка также подчеркивает, что очень рада тому, что в зале будет композитор Алексей Шор и выслушает ее интерпретацию произведения", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, солисты, приглашенные в рамках фестиваля «Симфонический Ереван», также проводят мастер-классы для молодых музыкантов. Брэннон Чо, в частности, говорит, что он впечатлен уровнем наших студентов. «Музыканты играют с большой страстью, они любят свой инструмент, и заметно, что они очень тянутся к образованию. Так что я думаю, что будущее классической музыки в Армении в надежных руках».

Отмечается, что дирижер Гергели Мадараш является художественным руководителем Льежского духового филармонического оркестра с 2019 года. Он регулярно выступает в качестве приглашенного дирижера с известными оркестрами, такими как Симфонический оркестр ВВС, Симфонический оркестр Бирмингема, Филармонический оркестр Радио Франции, Филармонический оркестр Ла Скала, Филармонический оркестр Копенгагена, Симфонический оркестр Мельбурна, Симфонический оркестр Хьюстона и другие.

Маэстро Мадараш подчеркивает, что у него много друзей-армян, он знаком с армянскими музыкантами и счастлив, что получил возможность посетить нашу страну и ближе познакомиться с армянской культурой. Маэстро, руководивший многими оркестрами, подчеркивает, что Государственный симфонический оркестр Армении полон энергии.

«То, что делает в эти дни Государственный симфонический оркестр Армении, заслуживает высокой оценки. Почти каждый день у них проходят концерты с разными плейлистами. Музыканты оркестра реагируют очень быстро. У нас не так много времени на репетиции, но я чувствую, что они меня полностью понимают, они очень гибкие и могут быстро адаптироваться к моему характеру, моему темпу. Они очень талантливы, и приятно видеть таких молодых и опытных музыкантов».

Говоря о симфоническом панно Казароса Сарьяна «Армения», дирижер отмечает, что оно доносит до слушателя национальные традиции, культуру и колорит Армении.

В эти дни в столице проходит международный музыкальный фестиваль Symphonic Yerevan, который собрал в Армении многих известных музыкантов, которые устраивают вечера классической музыки для ереванцев и туристов.

Организаторами фестиваля выступили Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC, президент Константин Ишханов) и Государственный симфонический оркестр Армении. Мэрия Еревана содействует проведению фестиваля.

Вечером 21 августа в концертном зале «Арно Бабаджанян» выступит струнный ансамбль Государственного симфонического оркестра Армении и скрипач Марк Бушков. Дирижер - Даниил Райский. Будут представлены работы Алексея Шора, Александра Арутюняна, Эдуарда Айрапетяна.