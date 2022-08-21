Президент Арцаха Араик Арутюнян поздравил Католикоса Всех армян Гарегина Второго с 71-летиeм

21 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил Католикосу Всех армян Гарегину II поздравительное послание по случаю его 71-летия.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, в послании, частности, говорится:

«Ваше Высокопреосвященство,

позвольте мне от всего сердца поздравить Вас от имени народа Арцаха, властей и себя личнос этим памятным днем, Вашим 71-летием.

В Арцахе знают и высоко ценят Вашу многолетнюю патриотическую и деятельность на благо нации, беззаветное и безотказное служение Матери-Церкви и своему народу. Ваши богоугодные дела в значительной степени способствовали укреплению Армянской Апостольской Святой Церкви, распространению и укреплению христианской веры, объединению и сплочению армян всего мира.

Пусть Всевышний пошлет Вам, нашему верующему народу и всему армянству мира, солнца и всех благ».