Циципас победил Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати

7-я ракетка мира грек Стефанос Циципас – в финале турнира по теннису в Цинциннати.

Как передает Арменпресс, соперником Стефаноса Циципаса в полуфинале мужского одиночного разряда турнира Cincinnati Masters был россиянин Даниил Медведев - первая ракетка мира. В матче продолжительностью 2 часа 26 минут Циципас выиграл после трех сетов со счетом 6:7, 6:3, 3:6.

Соперником Циципаса в финале станет хорват Борна Чорич, занимающий 152 место в мировом рейтинге.