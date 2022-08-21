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Послы ряда стран сделали записи в Книге скорби, открытой в посольстве РА

Послы ряда стран сделали записи в Книге скорби, открытой в посольстве РА

Главы ряда дипломатических миссий, аккредитованных в Государстве Катар  18 августа посетили посольство Республики Армения в Дохе, чтобы отдать дань памяти жертвам взрыва в ереванском ТЦ «Сурмалу» (послы России, Индии, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Италии, Румынии, Молдавии, Сенегала, Индонезии, Судана, Палестины и др.).

Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство Армении в Катаре на своей странице в Facebook. 

"Также поступил ряд телеграмм с соболезнованиями от посольств Кубы, Доминиканской Республики, Сербии, Польши и других миссий, в которых выражается поддержка родственникам погибших, армянскому народу и правительству РА", - говорится в сообщении.


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