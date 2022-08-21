Гимнаст Гамлет Манукян — серебряный призер молодежного чемпионата Европы
13:56, 21 Август 2022
Члены молодежной сборной Армении по спортивной гимнастике успешно выступили на чемпионате Европы.
Как передает Арменпресс, Гамлет Манукян, член сборной Армении, завоевал две серебряные медали на юношеском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в немецком Мюнхене. Манукян занимает второе место в упражнениях на кольцах с результатом 13,333 баллами, а в прыжках с шестом с 13,966 баллами вновь стал серебряным призером.
Остальные представители Армении – Мамикон Хачатрян и Эрик Багдасарян, заняли 4-е место.
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