Гимнаст Гамлет Манукян — серебряный призер молодежного чемпионата Европы

Члены молодежной сборной Армении по спортивной гимнастике успешно выступили на чемпионате Европы.

Как передает Арменпресс, Гамлет Манукян, член сборной Армении, завоевал две серебряные медали на юношеском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в немецком Мюнхене. Манукян занимает второе место в упражнениях на кольцах с результатом 13,333 баллами, а в прыжках с шестом с 13,966 баллами вновь стал серебряным призером.

Остальные представители Армении – Мамикон Хачатрян и Эрик Багдасарян, заняли 4-е место.