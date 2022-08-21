В предгорьях и долинах РА ожидается пожароопасная ситуация. Жара отступит на 2-3 градуса

Из-за высокого теплового фона и отсутствия осадков в предгорьях и долинах Армении ожидается пожароопасная ситуация высокой степени риска.

Как передает Арменпресс, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения со ссылкой на "Центр гидрометеорологии и мониторинга" Министерства окружающей среды РА также сообщает, что во второй половине дня 21, 23-26 августа на территории РА ожидается погода без осадков. Днем 22 августа в некоторых горных районах возможна кратковременная гроза.

"Ветер юго-восточный до 2-5 м/с. В предгорьях Арагацотна, в Котайке и Армавире в вечерние часы ожидается усиление ветра до 14-17 м/с.

Днем 21 августа температура воздуха понизится на 2-3 градуса, затем существенно не изменится", - говорится в сообщении.

В Ереване днем 21 августа, 22-26 августа ожидается погода без осадков. В вечерние часы ожидается усиление ветра до 13-15 м/с.