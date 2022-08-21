Эрик Багдасарян — победитель молодежного чемпионата Европы по гимнастике
14:35, 21 Август 2022
Член молодежной сборной Армении по гимнастике Эрик Багдасарян стал чемпионом Европы.
Как передает Арменпресс, представитель Армении Эрик Багдасарян стал золотым призером чемпионата Европы, набрав 13.600 баллов в упражнении на бревне на юношеском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Мюнхене.
Ранее на юношеском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Мюнхене член сборной Армении Гамлет Манукян завоевал две серебряные медали. Манукян стал вторым в упражнениях на кольцах с 13,333 балла и также серебряным призером — в прыжках с шестом с 13,966 балла.
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