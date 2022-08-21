Эрик Багдасарян — победитель молодежного чемпионата Европы по гимнастике

Член молодежной сборной Армении по гимнастике Эрик Багдасарян стал чемпионом Европы.

Как передает Арменпресс, представитель Армении Эрик Багдасарян стал золотым призером чемпионата Европы, набрав 13.600 баллов в упражнении на бревне на юношеском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Мюнхене.

Ранее на юношеском чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Мюнхене член сборной Армении Гамлет Манукян завоевал две серебряные медали. Манукян стал вторым в упражнениях на кольцах с 13,333 балла и также серебряным призером — в прыжках с шестом с 13,966 балла.