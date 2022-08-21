Согласно программе международного конкурса "Воин мира", 20 августа в одной из воинских частей ВС РА прошел первый тур военно-профессионального конкурса "Ратник" – в рамках конкурса "Военно-комплексные упражнения".

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, представители вооруженных сил Армении, России, Белоруссии и Казахстана преодолели полосу препятствий, оборудованную комбинацией для различных норм, выполняя с расчетом на точность и дальность упражнения по метанию гранаты, метанию ножа, а также по стрельбе. Все команды показали высокий уровень подготовки, и в результате жаркой борьбы команда Казахстана зафиксировала лучший результат в этом туре.

21 и 22 августа пройдут этапы конкурсов «Организация медицинской помощи» и «Снайпер». По сумме результатов трех туров будет объявлен абсолютный победитель конкурса «Ратник».