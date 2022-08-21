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В результате произошедших 18-21 августа 6 ДТП пострадали 10 человек. МЧС РА

В результате произошедших 18-21 августа 6 ДТП пострадали 10 человек. МЧС РА

В соответствующие службы Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 18-21 августа поступило 6 сигналов о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на разных территориях Армении.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, сообщения были связаны с авариями, произошедшими в городах Ереван, Эчмиадзин - Армавирской области, Ноемберян - Тавушской области, Аштарак - Арагацотнской области, на автодорогах Ереван-Ерасх и Ереван-Гюмри.

Прибывшие на место спасатели во всех случаях обесточили автомобили, перекрыли клапаны газовых баллонов, провели работы по промывке дороги и огородили территорию. В ДТП пострадали 10 человек.


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