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Гимнаст Арутюн Мердинян стал чемпионом Европы

Гимнаст Арутюн Мердинян стал чемпионом Европы

Член сборной Армении по спортивной гимнастике, участник Олимпийских игр Арутюн Мердинян завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в упражнениях на коне. 

Как передает Арменпресс, в финале чемпионата Европы по спортивной гимнастике в   Мюнхене Мердинян набрал 14,733 балла. 

Артур Давтян, член сборной Армении, бронзовый призер Олимпийских игр, набрал 14,033 балла и занимает лишь 6-е место. 

Позже Ваагн Давтян и Артур Аветисян будут соревноваться (упражнение на кольцах), а Артур Давтян также будет соревноваться в опорных прыжкаж.

 

 

 


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