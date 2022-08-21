Гимнаст Арутюн Мердинян стал чемпионом Европы

Член сборной Армении по спортивной гимнастике, участник Олимпийских игр Арутюн Мердинян завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в упражнениях на коне.

Как передает Арменпресс, в финале чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Мюнхене Мердинян набрал 14,733 балла.

Артур Давтян, член сборной Армении, бронзовый призер Олимпийских игр, набрал 14,033 балла и занимает лишь 6-е место.

Позже Ваагн Давтян и Артур Аветисян будут соревноваться (упражнение на кольцах), а Артур Давтян также будет соревноваться в опорных прыжкаж.