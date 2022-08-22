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Левон Аронян турнир по быстрым шахматам FTX Crypto Cup завершил с поражением

Левон Аронян турнир по быстрым шахматам FTX Crypto Cup завершил с поражением

Левон Аронян, бывший член мужской сборной Армении по шахматам, завершил выступления на турнире по быстрым шахматам FTX Crypto Cup.

Как передает «Арменпресс», в последнем туре онлайн-турнира по быстрым шахматам соперником армянского гроссмейстера был Алиреза Фируджа, представляющий Францию. По итогам 4-х партий Ароян проиграл со счетом 1,5-2,5.

Победителем турнира стал чемпион мира Магнус Карлсен. Левон Аронян на 6-м месте.

Турнир по быстрым шахматам FTX Crypto Cup состоял из 7 туров. Призовой фонд составлял $ 210 000 США.
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