Шольц заявил о намерении договориться в Канаде о поставках вместо российского сырья

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского. С таким заявлением он выступил в понедельник после прибытия в Монреаль, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия", - приводит слова канцлера агентство DPA. "Таким образом мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода", - сказал Шольц журналистам.

DPA уточняет, что во время визита канцлера планируется подписание между ФРГ и Канадой соглашения о тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа, а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит, из Канады в Германию.