В Армении за последнюю неделю подтверждено 1 913 случаев заболевания Covid-19
12:10, 22 Август 2022
В Армении с 15 по 21августа проведено 6 523 тестирований, подтверждено 1 913 случаев заболевания COVID-19.
Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении, отмечает, что за указанный период зарегистрировано 5 летальных случаев.
Количество выздоровевших за эти 7 дней составляет - 1 663. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 417 пациентов.
Всего в Армении проведено 3 млн 117 333 тестирований, подтверждено 432 274 случая заболевания Covid-19.Количество выздоровевших составляет 419 528 человек, летальных исходов - 8 648.
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