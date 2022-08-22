В Армении за последнюю неделю подтверждено 1 913 случаев заболевания Covid-19

В Армении с 15 по 21августа проведено 6 523 тестирований, подтверждено 1 913 случаев заболевания COVID-19.

Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Армении, отмечает, что за указанный период зарегистрировано 5 летальных случаев.

Количество выздоровевших за эти 7 дней составляет - 1 663. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 417 пациентов.

Всего в Армении проведено 3 млн 117 333 тестирований, подтверждено 432 274 случая заболевания Covid-19.

Количество выздоровевших составляет 419 528 человек, летальных исходов - 8 648.