Всеармянская образовательная конференция способствует укреплению связей Армения- Диаспора и решению существующих проблем

С 16 по 21 августа в Агверане прошла X Всеармянская образовательная конференция, организованная Министерством образования, науки, культуры и спорта РА, в которой приняли участие около 100 представителей армянских образовательных структур из 21 страны мира, Республики Армения, Республики Арцах и других. Состялось 8 пленарных заседаний и 11 заседаний подгрупп.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, на церемонии закрытия конференции присутствовал заместитель министра Артур Мартиросян. Он приветствовал участвующих педагогов, представителей сферы образования и высоко оценил их усилия и самоотверженность, направленные на дело сохранения армянства в Диаспоре.

«Эта конференция является площадкой, которая дает возможность поговорить о проблемах организации и реализации образовательной сферы в диаспоре, наметить пути сотрудничества с Министерством образования, науки, культуры и спорта. Продолжайте свою самоотверженную работу по воспитанию армянских детей диаспоры как борцов за сохранение нашей идентичности», - сказал он.

На конференции были рассмотрены основные направления языковой политики Республики Армения, научные работы, связанные с западноармянским языком, деятельность Национального центра образовательных технологий. Были представлены программы Армянского виртуального университета Всеобщего армянского благотворительного союза (ВАБС), издательства «Эдит Принт», Министерства ОНКС РА, возможные пути сотрудничества.

Конференция завершилась принятием проекта постановления, разработанного по результатам обсуждений, который станет ориентиром деятельности Министерства ОНКС РА на ближайшие два года. Был представлен пока еще рабочий вариант резолюции, который подлежит доработке с учетом предложений и замечаний всех сторон.

Обсуждались проблемы, касающиеся благоприятных политико-правовых условий в данной стране, в единой образовательной политике предмета арменоведения и отсутствия учебно-методического комплекса для однодневных и ежедневных школ, стандарты общеобразовательных предметов, учебные планы, учебники, учебные материалы и др.

Были выделены следующие решения: прививание патриотизма, сохранение армянской идентичности, укрепление армянской школы и связей Армения-Диаспора, образование и воспитание в национальном духе, разработка образовательных стандартов с использованием образовательного потенциала и учета местных потребностей, создание программ в дистанционном формате, направленных на нужды общин диаспоры в виде отдельных образовательных модулей, содействие сохранению западноармянского языка и поощрение его использования.

Участники положительно оценили проведение конференции и ее результаты. По их словам, это хорошая возможность для обмена опытом, расширения сотрудничества, а также начала деятельности, направленной на решение проблем и их решение.

Конференция проводится при содействии правительства РА, раз в 2 года.