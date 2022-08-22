Фильм «Американские добрые самаритяне» одержал победу на международной фестивале

Документальный фильм «Американские добрые самаритяне», снятый при содействии Министерства ОНКС РА и при финансировании Национального киноцентра Армении был признан победителем Международного кинофестиваля в США «Документальные фильмы без границ» («Docs Without Borders International Film Festival»).

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС Армении, фильм удостоился и премии «За исключительные заслуги» (EXCELLENCE).

Режиссер фильма Ара Мнацаканян, сценарист - Амбер Карлинс (США), продюсер - Манвел Сарибекян, оператор - Ашот Мкртчян. Фильм снят продюсерской компанией «Ман Пикчерс Продакшен».

Фильм посвящен памяти посвятивших себя делу спасения народов, людей, спасших христианские народы от полного уничтожения.

«Документальные фильмы без границ» - это фестиваль документального кино и документальной драмы.