Всеармянский форум журналистов запланировано провести весной 2023 года

В Ереване, в Союзе журналистов Армении 19 августа состоялось очередное заседание Координационного совета Всеармянских форумов журналистов.

На заседании участвовали президент Союза журналистов Армении и главный редактор «168 часов» Сатик Сейранян, бывший и действующий директора Государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян и Нарине Назарян, президент Всесармянского сообщества СМИ и директор Информационного агентства «Ноян Тапан» Тигран Арутюнян, директора-главные редакторы газет «Аздак» и «Зартонк» Шаан Гантаарян и Севак Акопян. По видеосвязи присоединился к работе заседания Акоп Асатрян, главный редактор журнала «Орер», издаваемого в Чехии.

Как передает «Арменпресс», Координационный совет Всеармянских форумов журналистов сообщает, что в повестке дня были следующие вопросы: доклад о региональных онлайн-заседаниях, поэтапное пополнение состава Координационного совета, уточнение срока предстоящего Всеармянского форума, правовые вопросы регистрации структуры, объединяющей журналистов, представление проектов программ подготовки молодых журналистов.

На совещании было принято решение следующий форум провести весной 2023 года. Другие детали, связанные с конференцией, будут обсуждены на ближайшем заседании Координационного совета, которое состоится в ноябре 2022 года.