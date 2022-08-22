Нет места лучше, чем Армения: интерактивная программа АКБА Банка для ребят, отдыхающих в лагере

Все песни, помыслы, планы на будущее о Родине и на Родине. Ребята, отдыхающие в лагере знают, что нет места лучше, чем Армения. Формула жизни - учиться, станть хорошим специалистом и укреплять страну.

В цахкадзорском лагере «Лава Ахпюр» летние каникулы проводят дети 11-13 лет из многодетных семей защитников Отечества.

Уже 6 лет Офис Примирителя финансовой системы проводит летние образовательные программы по приобщению детей к финансовым знаниям.

Для детей организуются игры-конкурсы и беседы, посредством которых дети узнают, какие услуги предоставляют финансовые организации, что такое финансовая страховка, депозит и вообще, что такое деньги.

В образовательной программе участвует и АКБА Банк, который организовал интерактивную программу для отдыхающих ребят.

Посредством игры сотрудники банка доносят до детей идеи дружбы, взаимопомощи, сплоченности и коллективизма.

В преддверии учебного года АКБА Банк приготовил для ребят и подарки: канцтовары, книги. В сентябре они отправятся в школу обогащенными знаниями, уже подружившись, и с теплыми воспоминаниями.

«Главная цель - радовать детей, подарить им приятный день, создать хорошие воспоминания. Игры были основаны на идее взаимопомощи и сотрудничества. Помогая друг другу, объединившись вокруг идеи и сотрудничая вместе, дети смогли сыграть в эту игру», - сказала Армине Туманян, руководитель группы нефинансовых услуг АКБА Банка.

АКБА Банк контролируется Центральным банком Армении.