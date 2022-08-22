Министр образования, науки, культуры и спорта РА принял чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Армении

Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян 22 августа принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка. На встрече присутствовал и заместитель министра Артур Мартиросян.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС РА, приветствуя посла в министерстве и подчеркнув дружеские отношения между двумя странами, Ваграм Думанян выразил уверенность в необходимости укрепления сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, спорта и в вопросах молодежи.

Министр подчеркнул важность реализации совместных проектов, выразив уверенность, что по итогам встречи будет намечен ряд практических шагов.

По словам Ваграма Думаняна, особенно в сфере науки и информационных технологий, у двух стран много общего и большой потенциал для обмена опытом.

Министр напомнил, что в 2018 году была подписана программа «О культурном сотрудничестве между Министерством культуры Республики Армения и Министерством культуры Республики Беларусь на 2019-2022 годы», в рамках которой с 16-19 мая 2019 г. в Армении прошли Дни белорусской культуры. По словам Ваграма Думаняна, в 2020 году планировалось провести в Беларуси Дни культуры Армении, которые, к сожалению, не состоялись из-за пандемии COVID-19 и войны. Министр выразил надежду, что их удастся провести в ближайшее время с учетом совместных программ и проектов.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Армении Александр Конюк поблагодарил за быстрый отзыв на их инициативы и предложения. Он указал направления, в которых белорусская сторона готова к практическим шагам, подчеркнув, что качество образования в Армении очень высокое. Посол пригласил Ваграма Думаняна в Беларусь для ознакомления с деятельностью научных, образовательных и культурных учреждений страны, особенно с белорусским опытом в сфере информационных технологий.

Стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, достигли договоренности о принятии практических мер.