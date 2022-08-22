Боррель назвал ответ Ирана по ядерной сделке разумным

Ответ Ирана на предложения Евросоюза о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана является разумным. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Испании, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

"Был ответ от Ирана, который я рассматриваю как разумный. Он был направлен США, от них пока нет официального ответа, мы ждем", - сказал он.

11 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению СВПД. Согласно этой информации, Евросоюз предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила. Издание отмечает, что предложение Брюсселя - это шаг навстречу Тегерану, поскольку данное расследование является одной из ключевых проблем для западной стороны.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.

16 августа постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что министерская встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке в рамках финального этапа переговоров по ее восстановлению может состояться на следующей неделе. В состав комиссии входят Россия, Великобритания, Германия, Иран, Китай, Франция. До выхода из сделки в нее входили и США.